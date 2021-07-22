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رئيس الأسقفية: ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب بإنجازاتها

11:07 م الخميس 22 يوليه 2021
رئيس الأسقفية: ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب بإنجازاتها

الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

هنًّأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إبراشية مصر، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش والشرطة وكل الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال فوزي: إن ثورة ٢٣ يوليو ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري؛ بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الأساقفة: شكَّلت ثورة ٢٣يوليو نقطة فاصلة في التاريخ المصري وأسست الجمهورية التي لعبت أدوارًا بارزة في التصدي للاحتلال البريطاني واستعادة الكرامة الوطنية.

واستكمل رئيس الأساقفة: إن ثورة ٢٣ يوليو أظهرت حرص القوات المسلحة على حماية الشعب المصري كله وتحقيق طموحاته.

واختتم فوزي تهنئته موجهًا كلماته إلى الرئيس السيسي: أصلِّي لله أن يشملكم بالعناية والتوفيق ليتحقق على أيديكم كل ما يتطلع إليه الشعب المصري، ويثبت خطاكم في كل المشروعات العملاقة التي تقومون بها، والتي تهدف إلى حياة كريمة لكل المصريين.

سامي فوزي رئيس الأسقفية ثورة 23 يوليو الرئيسَ عبد الفتاح السيسي

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