برلمانيون: احتفالات الذكرى 69 لـ"23 يوليو" تتزامن مع ميلاد الجمهورية الجديدة

مصراوي

هنأ النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وجميع قيادات الجيش المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال سلطان: ثورة يوليو غيَّرت وجه الحياة في مصر على نحو جذري وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها؛ حيث أرست قواعد العدالة الاجتماعية وأرست مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن ثورة يوليو العظيمة أكدت أن الجيش المصري هو حامي الأمن والأمان للمنطقة، ودرع الوطن وحصنه المنيع؛ بل المنطقة بالكامل، وتعد هذه الثورة هي الأعظم في تاريخ البشرية وليس في التاريخ المصري فقط، خصوصًا أنها أخرجت مصر من حقبة إلى حقبة، كما نبهت العالم كله إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار والبدء في التنمية الزراعية والصناعية، والتنمية بمفهومها الواسع لخدمة الأوطان.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن ثورة يوليو أطلقت مجانية التعليم، وفتحت أبواب التصنيع وقامت بإحداث نهضة زراعية كبرى لم تشهدها مصر من قبل، كما قضت على الإقطاع وقضت على الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هي الثورة الأعظم في التاريخ المصري.

وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الذكرى 69 لثورة 23 يوليو 1952 تمثل بداية عهد جديد للجمهورية الجديدة، حيث تشهد الدولة نهضة حقيقة في مختلف القطاعات ومشروعات البنية التحتية والخدمات وكل الملفات والقطاعات؛ بما ينعكس على المواطن بصورة مباشرة في تحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالقرى والريف بعد التهميش و الإهمال لسنوات طويلة.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن ثورة 23 يوليو العظيمة تلك الثورة التي أكدت أن الجيش المصري أنقذ البلاد من الهاوية، وها هو اليوم ينقذها أيضًا بل وينقذ المنطقة بالكامل من السقوط في مستنقع الدمار والخراب، الذي تعرضت إليه بعض الدول وما زالت تعاني الأزمات الاقتصادية وتمزق وتشتت شعوبها، وتدخل دول ومنظمات إرهابية في شؤونها وأصبحت أراضيها مستباحة للإرهابيين والمرتزقة الذين ينفذون أجندات مخابرات دول أجنبية لا تريد الخير لهذه البلاد، ولهذا سيظل الجيش المصري والقوات المسلحة الباسلة صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وهنَّأ عضو مجلس النواب، القيادة السياسية والشعب المصري وقيادات القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلًا: "نشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة؛ سواء في تحسين مستوى الخدمات أو من خلال منظومة الدعم المباشر المقدم لهم".