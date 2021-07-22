التموين: تحرير محاضر مخابز بالمحافظات.. والقليوبية في صدارة المخالفين

كتب- محمد سامي:

قال تقرير صادر من غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية بعدد من المحافظات؛ تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف.

وكشف التقرير الوارد أن محافظة القليوبية تصدرت الموقف بعدد 252 محضرًا، تليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضرًا للمخابز؛ تنوعت ما بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق.

وجاءت محافظة الغربية بعدد 118 محضرًا، تليها الجيزة بعدد 115 محضرًا، لتحتل محافظتا السويس وبني سويف العدد الأقل في المحاضر بواقع يصل إلى 7 محاضر فقط.

وتناول التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في فترة إجازة العيد تتصدر فيها دمياط المشهد بعدد 92 محضرًا متنوعًا ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع وسلع منتهية الصلاحية أيضًا، وذبح خارج السلخانة، تليها الدقهلية بعدد 29 محضرًا، والأقصر والفيوم وسوهاج.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة استقرار الحالة التموينية من خلال غرفة عمليات الوزارة والمديريات، وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق أيضًا.

وأشار كمال إلى أن المصيلحي يتابع أيضًا كل قطاعات الوزارة الأخرى؛ لا سيما بالتواصل مع السادة رؤساء الشركات التابعة للوزارة كالصوامع وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمل المجمعات الاستهلاكية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.