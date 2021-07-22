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مدير مديرية مطروح خطيبا.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة غدا

09:57 م الخميس 22 يوليه 2021
مدير مديرية مطروح خطيبا.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة غدا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، غدا، من مسجد السيدة نفيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ حسن عبدالبصير مدير أوقاف مرسى مطروح، حول "أثر ذكر الله وحقيقته في ترقية النفس".

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، غدا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1555 منها 1427 إحلالًا وتجديدًا، و 123 صيانة وترميمًا،

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن المساجد الجديدة على النحو التالي:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين

مديرية أوقاف السويس

2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

مديرية أوقاف بني سويف

7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

مديرية أوقاف الغربية

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرية مطروح فيروس كورونا مسجد السيدة نفيسة

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