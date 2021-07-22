بعد وفاته اليوم.. أبرز المعلومات عن الإذاعي كامل البيطار

كتب - مينا غالي:

توفي اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، حيث كان قد تم نقله إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن كامل البيطار على النحو التالي :

- يعتبر كامل البيطار صاحب شخصية استثنائية فهو إذاعي قدير وممثل.

- تخرج كامل البيطار فى قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

- أثناء دراسته كتب فى جريدة المساء، التى كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيى الدين.

- بدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان، عرض عليه أحمد سعيد، مدير صوت العرب، فكرته (مسحراتى اليوم) وطلب منه تسجيل 30 حلقة عن مسحراتى اليوم فى جميع أنحاء العالم الإسلامى، وهي التي قدمها بالفعل.

- قدم العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع".

- ومن أبرز ما قدم "البيطار" نقله رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

- وكذلك كانت له بصماته للاحتفال بالثورات العربية، ومن أشهر برامجه في هذا المجال دعوة على السحور.

- ومن أشهر برامجه برنامج "ما يطلبه العمال" والذي استمر في تقديمه على مدار 9 أعوام مستمر في تمام الساعة الواحدة ظهراً على مدار 30 دقيقة وكان من علامات إذاعة صوت العرب.. ثم قدم نسخة أخرى من البرنامج ولكن ليس على الصعيد المحلي بل العربي، تحت اسم "مع العمال العرب".

- شُيع جثمان الراحل عقب صلاة العصر اليوم الخميس 22 يوليو 2021، من مسجد دريم، على وتم قصر العزاء على مقابر العائلة في طريق الفيوم.