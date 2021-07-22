مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية تواصل جرائمها خلال عيد الأضحى في مالي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الجيش المالي، عن هجوم شنه مسلحون على شركة بناء بالقرب من مدينة "كوالا" جنوب غرب البلاد، وأشعلوا النار في صهريج وقود، وقموا باختطاف (٣) صينيِّين وموريتانيَّيْن اثنيْن يعملون في تلك الشركة، كما تسبب الهجوم في تدمير معدات البناء.

وأدان مرصد الأزهر، في بيان له، الخميس، تلك الأعمال الإجرامية وحذر من تنامي وتيرة عمليات الاختطاف للأجانب والتي أصبحت أبرز الجرائم الإرهابية.

وأِشار المرصد إلى أن جماعات القتل باسم الدين تأبى إلا أن تعكر صفو الماليِّين في عيد الأضحى، فبالأمس كانت هناك محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المالي المؤقت خلال مراسم ذبح الأضحية في المسجد الكبير بالعاصمة "باماكو"، ما يدعو إلى ضرورة التصدي بكل قوة إلى مثل هذه الأعمال الإرهابية التي من شأنها إثارة الذعر والخوف بين صفوف المواطنين والأجانب الذين ينفذون مشاريع في دولة مالي.​