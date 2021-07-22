Masrawy logo white

مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية تواصل جرائمها خلال عيد الأضحى في مالي

08:22 م الخميس 22 يوليه 2021
مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية تواصل جرائمها خلال عيد الأضحى في مالي

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الجيش المالي، عن هجوم شنه مسلحون على شركة بناء بالقرب من مدينة "كوالا" جنوب غرب البلاد، وأشعلوا النار في صهريج وقود، وقموا باختطاف (٣) صينيِّين وموريتانيَّيْن اثنيْن يعملون في تلك الشركة، كما تسبب الهجوم في تدمير معدات البناء.

وأدان مرصد الأزهر، في بيان له، الخميس، تلك الأعمال الإجرامية وحذر من تنامي وتيرة عمليات الاختطاف للأجانب والتي أصبحت أبرز الجرائم الإرهابية.

وأِشار المرصد إلى أن جماعات القتل باسم الدين تأبى إلا أن تعكر صفو الماليِّين في عيد الأضحى، فبالأمس كانت هناك محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المالي المؤقت خلال مراسم ذبح الأضحية في المسجد الكبير بالعاصمة "باماكو"، ما يدعو إلى ضرورة التصدي بكل قوة إلى مثل هذه الأعمال الإرهابية التي من شأنها إثارة الذعر والخوف بين صفوف المواطنين والأجانب الذين ينفذون مشاريع في دولة مالي.​

الأزهر الجماعات الإرهابية عيد الأضحى الأعمال الإجرامية الجرائم الإرهابية

الخبر التالى:

بعد وفاته اليوم.. أبرز المعلومات عن الإذاعي كامل البيطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي.. الصراع يشتعل و3 مؤجلات تُحدد موقف الصدارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا