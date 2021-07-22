Masrawy logo white

المؤتمر: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

08:19 م الخميس 22 يوليه 2021
المؤتمر: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

الربان عمر المختار صميدة

مصراوي

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن ثورة يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

وأضاف صميدة في بيان له، أن الثورة كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه وهو ما ظهر في مساندة الشعب لثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرا إلى أن إنجازات الثورة تتابعت بعدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأكد رئيس المؤتمر أن العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة ووثيقة على مدار السنوات الماضية حتى وقتنا هذا وهو ما برهنت عليه ثورة 30 يونيو عام 2013 عندما أعاد التاريخ نفسه وكما فعلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 23 يوليو قبل 69 بالثورة على الاستعمار والفساد، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو أيضا بالثورة على حكم الإخوان مدعوما بإرادة الشعب.

وشدد الربان صميدة على أن ذكرى ثورة 23 يوليو تهل علينا في ظل ميلاد الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي إلى جانب العديد من الإنجازات القياسية التي حققتها القيادة السياسية الحالية مستمدة روح ثورة يوليو في التعمير والبناء وتحقيق الإنجازات.

الربان عمر المختار صميدة التاريخ المصري ثورة 23 يوليو حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي

الخبر التالى:

مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية تواصل جرائمها خلال عيد الأضحى في مالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -لحظة بلحظة.. البنك الأهلي 0 - 1 الأهلي.. أفشة يُسجل الأول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا