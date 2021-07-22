انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس رابع أيام عيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار والليل أيضا، ويكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشار خبراء الطقس، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين وأبوسمبل) على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري العظمى والمحسوسة بين 35 ـ 37 درجة، والسواحل الشمالية بين 30 ـ 33، وجنوب سيناء بين 38 ـ 40، وشمال الصعيد بين 37 ـ 39، وجنوب الصعيد بين 41 ـ 42 درجة مئوية.