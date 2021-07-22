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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي كامل البيطار

07:36 م الخميس 22 يوليه 2021
مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي كامل البيطار

الدكتور طارق سعدة


كتب - مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعي القدير كامل البيطار الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، الخميس، إن الإذاعي القدير كامل البيطار كان من الرعيل الأول للإذاعة المصرية حيث قدم العديد من البرامج منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

كما سبق وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه "مع العمال العرب، دعوة على السحور".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

طارق سعدة مجلس نقابة الإعلاميين جلس الشيوخ كامل البيطار الإذاعة المصرية العمال العرب

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