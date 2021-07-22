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إقبال كثيف من المصريين لزيارة متحف الحضارة خلال عيد الأضحى

07:30 م الخميس 22 يوليه 2021
إقبال كثيف من المصريين لزيارة متحف الحضارة خلال عيد الأضحى

المتحف القومي للحضارة المصرية

أ ش أ

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، حيث توافد الشباب وأرباب الأسر والأطفال والأجانب والعرب على منافذ بيع التذاكر منذ الصباح الباكر؛ للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتم استقبال الزوار خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، وأيضا يفتح مساء من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة مساء.

وحرصت إدارة المتحف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بشكل منضبط، من خلال الأفراد المتواجدين على بوابات الدخول، وايضا عدم التكدس داخل القاعات، مع وجود جميع أمناء المتحف خلال فترة الزيارة.

وانتهز عدد كبير من المصريين فرصة لزيارة المتحف والاستمتاع بالإجازة داخل أروقته وقاعاته، وحرص الزوار على مشاهدة ما به من كنوز أثرية ساحرة لكل من يراها، كما حرصوا على زيارة قاعة المومياوات الملكية، والتي تحتضن 20 مومياء لملوك وملكات مصر.

ومن الأشياء التي باتت طقسا ثابتا للزوار، حرصهم على التقاط الصور التذكارية في أرجاء المتحف؛ لتخليد زيارتهم له.​

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