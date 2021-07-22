مرصد الأزهر يثمن زيارة رئيس وزراء كندا لأحد المساجد أثناء صلاة العيد

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر، متابعته باهتمام بالغ زيارة رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" لمسجد مدينة "هاميلتون" بمقاطعة" أونتاريو" أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدان ''جاستن ترودو" خلال هذه الزيارة حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة، ومظاهر معاداة السامية وكراهية النساء وغيرها.

من جانبه، ثمن مرصد الأزهر تلك الزيارة التي تنم عن الاهتمام البالغ بأحوال مسلمي كندا وقضاياهم، كما تبرز مدى تأثير المسلمين هناك في مجتمعاتهم واندماجهم الإيجابي.