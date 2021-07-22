الجيزة: رفع 7 آلاف طن مخلفات في ثاني أيام عيد الأضحى

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الزراعة: المجازر تستقبل 20 ألف أضحية.. وإزالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ حملات لرفع المخلفات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أسفرت عن رفع 7 آلاف طن مخلفات.

وقالت المحافظة، إن حملات رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حـي (الدقي، العجوزة، جنوب الجيزة، العمرانية، بولاق الدكرور).

كما نفذت أجهزة الهيئة اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حملات نظافة وكنس آلي شملت شارع الدقي، شارع وزارة الزراعة، أمام حديقة الأورمان بشارع ثروت، وكذلك فرقة حدائق قامت بزراعة النباتات والزهور بالأحواض بالجزيرة الوسطى بشارع السودان بنطاق حي الدقي.

ونفذت حملة نظافة شملت أيضا (شارع جول جمال، شارع البطل أحمد عبد العزيز)، وكذلك حملة نظافة وفرقة حدائق قامت حملة نظافة أمام حديقة الحيوان بشارع الجامعة بنطاق حي جنوب الجيزة، وحملة نظافة ووضع صناديق لجمع مخلفات الأضاحي أمام محلات الجزارة بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية، وحملة نظافة، ووضع صناديق لجمع مخلفات الأضاحي أمام محلات الجزارة بشارع فيصل بنطاق حي بولاق الدكرور.