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نوح العيسوي رئيسا.. مختار جمعة يعيد تشكيل مكتب الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف

05:38 م الخميس 22 يوليه 2021
نوح العيسوي رئيسا.. مختار جمعة يعيد تشكيل مكتب الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالعمل في منصب مسئول للاتصال السياسي بالوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه تمت إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي:

د.نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيسًا.

الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، نائبًا للرئيس.

عبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، عضوًا.

رفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني، عضوًا.

خالد أبو دلال، مدير عام الاتصال السياسي، عضوًا.

خالد أبو القاسم، معاون رئيس القطاع الديني، عضوًا.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف نوح العيسوي مكتب الاتصال السياسي

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