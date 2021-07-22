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الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بالقاهرة.. وبدء التوزيع بالقاهرة الكبرى غدا

05:34 م الخميس 22 يوليه 2021
الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين بالقاهرة.. وبدء التوزيع بالقاهرة الكبرى غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عملية تجهيز لحوم الأضاحي، اليوم، من خلال مراحل (التشفية - التقطيع - التعبئة - التغليف -التبريد) بمجزر البساتين بالقاهرة استعدادًا لنقلها بالسيارات المجهزة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه سيتم بدءًا من غد الجمعة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بجميع محافظات الجمهورية.

وأِشارت إلى أن عملية التوزيع، تنطلق غدً، عقب صلاة الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام الوزارة بتوزيع (16) طنًا من لحوم الأضاحي، على النحو التالي:

1. القاهرة

6 أطنان

2. الجيزة

5 أطنان

3. القليوبية

5 أطنان.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم التوزيع خلال هذا الأسبوع (120) طنًّا، ضمن دورها الاجتماعي وفي ضوء المتابعة المستمرة لمشروع الأضاحي.​

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي مجزر البساتين توزيع اللحوم

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