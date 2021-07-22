برلمانية عن لقاء السيسي بأحد العساكر: الإنسانية على رأس أولوياته

كتب- مصراوي:

علقت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود دراجته ويستمع إلى مطالب أحد المجندين، وأجرى الرئيس حوارًا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه.

وأكدت عبدالعظيم، خلال حديث لها اليوم الخميس، أن ذلك التصرف من الرئيس ليس بجديد عليه؛ فهو دائمًا جابر للخواطر، وداعم للغلابة، والرئيس الإنسان.

ونوهت النائبة بأن هذه المواقف المتكررة للرئيس مع المواطنين والتي نشاهدها جميعًا أرست مع المصريين البسطاء مبدأً واحدًا وهو أن الإنسانية على رأس أولوياته منذ أن تولى سدة الحكم، حتى أصبح مصدر دعم للصغير قبل الكبير، وكما هو معروف أن الرئيس السيسي أثناء تفقده الأعمال الإنشائية وجولاته المكررة لتطوير الطرق والمحاور والكباري يحرص على الاطمئنان على صحة العاملين في المواقع المختلفة، والاستماع إلى آرائهم.

كان حوار دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته فجر اليوم، بالدراجة، بمدينة العلمين الجديدة، وأحد العساكر يدعي أيمن من محافظة المنوفية.

وقال الرئيس: خليك دوغري يا أيمن المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه.

ورد العسكري: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا مولود في العامرية بالإسكندرية، وعندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت.

وقال الرئيس: أنت لسه صغير وإن شاء الله تخلص الجيش في شهر أبريل، وسأله السيسي: لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟.​