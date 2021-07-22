تحيا مصر مرفوعة الرأس.. سياحة النواب تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب- مصراوي:

هنَّأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة نورا علي، في بيان لها اليوم الخميس، إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة، وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: ستظل هذه الذكرى حية في وجدان كل الأجيال ، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، وحملت لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها.

وتابعت علي بأن ثورة 23 يوليو انحازت لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي وغيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرًا جذريًّا، وقضت على الإقطاع، وعلى الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة امتدادًا لأهدافها النبيلة ومسيرتها الوطنية المشرقة لتشهد مصر بقيادة الرئيس السيسي نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات؛ لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في المدن والقرى والريف.

واختتمت النائبة: تحيا جمهورية مصر الجديدة عزيزة مرفوعة الرأس والهامة في ظل القيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء والإنجازات.

​