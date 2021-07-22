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الشمس لم تمنعهم.. مدير منطقة الأهرامات: إقبال كثيف من الأسر المصرية ثالث أيام العيد

02:51 م الخميس 22 يوليه 2021
الشمس لم تمنعهم.. مدير منطقة الأهرامات: إقبال كثيف من الأسر المصرية ثالث أيام العيد

أرشيفية

كتب- مصراوي:

أكد أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار أهرامات الجيزة، على أن المنطقة تشهد إقبالا كثيفا من العائلات المصرية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال محيي الدين في تصريحات لمصراوي: إن حرارة الشمس لم تمنع الأسر والعائلات المصرية من الاستمتاع بدرة الحضارة المصرية القديمة وهي الأهرامات.

وأضاف: شهدت المنطقة اليوم حالة من الإقبال منذ الساعات الأولى من فتح شباك التذاكر، من العائلات والشباب.

وأشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية جرى تكثيف تواجد مفتشي الآثار، لتسهيل زيارات الأسر المصرية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​

أهرامات الجيزة أشرف محيي الدين الأسر المصرية الحضارة المصرية القديمة

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