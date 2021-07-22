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السيسي يستقبل مالك مجموعة دونيل البلجيكية لأعمال التكريك والهندسة البحرية

02:29 م الخميس 22 يوليه 2021
السيسي يستقبل مالك مجموعة دونيل البلجيكية لأعمال التكريك والهندسة البحرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، جان دونيل، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة دونيل البلجيكية جان دونيل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية

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