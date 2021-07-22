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السيسي يبحث مع مالك شركات لورسن الألمانية تطوير الصناعات البحرية المصرية

02:16 م الخميس 22 يوليه 2021
السيسي يبحث مع مالك شركات لورسن الألمانية تطوير الصناعات البحرية المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بيتر لورسن، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية..

يأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

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