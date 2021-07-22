السيسي لعسكري منوفي: قولي عايز إيه.. بتوع أشمون أنا عارفهم كويس

كتب- مصراوي:

دار حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته فجر اليوم بالدراجة بمدينة العلمين الجديدة، وأحد العساكر يدعي أيمن من محافظة المنوفية.

وقال الرئيس: خليك دوغري يا أيمن المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه.

ورد العسكري: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا مولود في العامرية بالإسكندرية، وعندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت.

وقال الرئيس: أنت لسه صغير وإن شاء الله تخلص الجيش في شهر أبريل، وسأله السيسي: لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟.

ورد الشاب: هيبقي إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر ياريس بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ ٣٠٠ جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.

وأجاب الرئيس: "عيب هزعل منك وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقي جامد وقوي".

واختتم الرئيس: كل سنة وأنت طيب يا أيمن.. سلملي على والدك، موجها بأخذ بياناته.