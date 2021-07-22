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12 ساعة.. انتظام العمل بمراكز لقاحات كورونا في إجازة عيد الأضحى

01:12 م الخميس 22 يوليه 2021
12 ساعة.. انتظام العمل بمراكز لقاحات كورونا في إجازة عيد الأضحى

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لمصراوي، إن مراكز اللقاحات أغلقت أبوابها يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين بعد قرار الوزارة بإعطاء العاملين فيها إجازة ليومين.

وشدد على توافر اللقاحات اللازمة للمواطنين الذين وصلتهم رسائل الجرعة الأولى والثانية، من لقاحات "سينوفارم، وسينوفاك، وإسترازينيكا".

وناشد المواطنين سرعة التقدم لأخذ اللقاح، والذي يعطي بالمجان، حفاظا على صحتهم وسلامت​هم

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