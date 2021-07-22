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من السبت المقبل.. قائمة بالجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ وتنظرها محاكم أمن الدولة العليا

12:56 م الخميس 22 يوليه 2021
من السبت المقبل.. قائمة بالجرائم الخاضعة لأحكام الطوارئ وتنظرها محاكم أمن الدولة العليا

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1664 لسنة 2021، والخاص بقانون الطوارئ.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية:

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وجاءت كل الجرائم على النحو التالي:

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