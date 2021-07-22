القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 705 شباب بأسيوط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2720 شابًّا، فضلًا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزير، اليوم الخميس، ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 44 ألفاً و628 جنيهاً ، لـ23 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 23 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3307 عاملاً بإجمالي مليون و653 ألفاً و 500 جنيه.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1449 منشأة، وأسفر عن تحرير 84 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وندوة في مجال عمل الطفل، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​