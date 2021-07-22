وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش ورثة عامل مصري توفي في إيطاليا

كتب يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "و.م.ح" من المقيمين بمحافظة أسيوط، لمساعدته في الحصول على معاش والده الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي 14 ديسمبر 2019، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت بأن العامل المتوفي كان منتظم في سداد الأقساط التأمينية، وبالتالي تستحق ورثته المعاش.

وتواصل المكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع قنصل عام جمهورية مصر العربية بميلانو إيطاليا، مع ورثة المتوفي وتم إرشادهم إلى الأوراق المطلوبة لمساعدتهم في صرف المعاش المقرر قانونا.

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