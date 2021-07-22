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رسميًا.. قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر تبدأ السبت المقبل

10:35 ص الخميس 22 يوليه 2021
رسميًا.. قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر تبدأ السبت المقبل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

قرار جمهوري مد حالة الطوارئ حالة الطوارئ القوات المسلحة

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