رسميًا.. قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر تبدأ السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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