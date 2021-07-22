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الأسبوع المقبل.. حفل "السيرة الهلالية" لربيع زين ببيت السناري

04:00 ص الخميس 22 يوليه 2021
الأسبوع المقبل.. حفل "السيرة الهلالية" لربيع زين ببيت السناري

بيت السنارى الأثري

يُقيم بيت السنارى الأثري، بمقره في السيدة زينب، في الثامنة مساء الخميس من الأسبوع القادم حفلا فنيا بعنوان "السيرة الهلالية" للفنان ربيع زين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وتتضمن فقرات الحفل مختارات من أغنيات السيرة الهلالية، بالإضافة إلى بعض الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي، ومجموعة من أروع أغاني وموشحات الفنان ربيع زين.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع.

والفنان ربيع زين هو أحد فناني الفولكلور الشعبي، وهو ابن الفنان الكبير زين محمود، وتعلم على يد المخرج حسن الجيرتلى، كما برع في أغاني الفولكلور الشعبي.

بيت السنارى السيدة زينب حفل السيرة الهلالية الإجراءات الاحترازية

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