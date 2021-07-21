عبدالغفار يتلقى تقريرًا حول اجتماع لجنة نظم الجودة بالمنظمة الإفريقية للمترولوجيا

كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد خالد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول رئاستها اجتماع لجنة نظم الجودة TCQS بالمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو الجاري، بحضور ممثلي كل من ( مصر - المغرب - تونس - جنوب إفريقيا - غانا - كينيا - بتسوانا - ناميبيا - تنزانيا الاتحادية - زامبيا - زيمبابوي).

وأضاف التقرير، أنه تم عقد اجتماع على مستوى رئيس ونواب الرئيس وسكرتارية اللجنة من (مصر - جنوب إفريقيا - تونس - كينيا)؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها المقترح المقدم من رئيس اللجنة لتعديل وثيقة قبول نظام الجودة للدول الأعضاء بالمنظمة لتتواكب مع المستجدات الحالية وتم الموافقة عليها وإقرارها.

وأشار التقرير إلى أنه عُقد اجتماع للجنة نظم الجودة بحضور جميع الدول المشاركة حيث تم تقديم عروض عن نظم الجودة لمعاهد المعايرة بالدول الأفريقية المشاركة، وكذلك عرض أهم سبل التطورات والإنجازات لقدرات القياس الخاصة بكل دولة، كما تم عرض الموقف من الاعتراف الدولي بنظم الجودة الخاص بالدول الأعضاء.

يذكر أن لجنة الجودة هي إحدى لجان المنظمة الإفريقية للمترولوجيا، وهي اللجنة المنوط بها تقييم نظم الجودة للدول الأعضاء ومنحها القبول والاعتراف الدولي كمتطلب رئيسي للحصول على الاعتراف الدولي لقدرات القياس لمعاهد المعايرة لجميع الدول الأعضاء، وقد حصلت مصر متمثلة في المعهد القومي للمعايرة على تجديد الاعتراف الدولي لنظام الجودة الموحد في شهر مايو 2021.

الجدير بالذكر أن المنظمة الأفريقية للمترولوجيا AFRIMETS تهدف إلى دعم التجانس في القياس على مستوى دول قارة إفريقيا؛ لضمان جودة المنتجات وتعزيز التجارة الدولية، والسلامة والصحة، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 46 دولة إفريقية، وهم أعضاء أساسيين في المنظمة، كما أن المعهد القومي للمعايرة عضو أساسي وفاعل بالمنظمة الأفريقية بموجب التوقيع على الاتفاقية المشتركة للأعضاء، ويتولى أعضاء من المعهد بعض المراكز القيادية بالمنظمة الأفريقية حيث أن رئيس المنظمة الحالي هو د. محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للمعايرة السابق.

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