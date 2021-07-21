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بعد فترة غياب.. صفاء أبو السعود تعود للغناء بـ"فجر الضمير"

08:16 م الأربعاء 21 يوليه 2021
بعد فترة غياب.. صفاء أبو السعود تعود للغناء بـ"فجر الضمير"

صفاء أبو السعود


كتب- مينا غالى:
تعود الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود رئيس شبكة قنوات ART، إلى الغناء مرة أخرى، بعد فترة من الغياب، حيث تأتي العودة من خلال أغنية وطنية تحمل اسم "فجر الضمير"، الأغنية من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان الموسيقار شريف حمدان، إخراج عادل عبده.

تأتي أغنية "فجر الضمير" في إطار مشاركة ابو السعود في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

وأعلنت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، إهداء أغنيتها الجديدة "فجر الضمير" للبرنامج.

فجر الضمير صفاء أبو السعود جمال بخيت أغنية وطنية

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