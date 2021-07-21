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تعرف على تردد القناة المفتوحة لنقل مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

07:45 م الأربعاء 21 يوليه 2021
تعرف على تردد القناة المفتوحة لنقل مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

كتب- مينا غالي:

قررت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لبطولة أوليمبياد طوكيو، بث مباراة منتخب مصر الأوليمبي في أولى مبارياته بأوليمبياد طوكيو مع نظيره الأسباني عبر قناتها المفتوحة.

ومن المقرر وفق ما حددت الشبكة أن يتم بث المباراة عبر قناة bein sports المفتوحة على النايل سات وذلك في موعدها المقرر التاسعة صباح غدٍ الخميس الموافق 22 يوليو.

ويتم بث قناة bein sports المفتوحة على التردد: 11566، استقطاب: أفقي، ومعامل الترميز: 27500، بمعامل تصحيح الخطأ: 3/2.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021، في التاسعة والنصف صباح الخميس.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

منتخب مصر الأوليمبي أولمبياد طوكيو طوكيو مباراة مصر وإسبانيا

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