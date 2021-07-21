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الزراعة: توجيهات سياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية للأجيال المقبلة

07:18 م الأربعاء 21 يوليه 2021
الزراعة: توجيهات سياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية للأجيال المقبلة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تنفق أموالًا طائلة من أجل استصلاح اراضي جديدة في الصحراء ولذلك يجب علينا الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات.

وأضاف القصير، في بيان له الأربعاء، أنه في سبيل ذلك الوزارة اتخذت بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة، لافتًا إلى التعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية في المحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

ولفت وزير الزراعة، إلى إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، بالإضافة إلى المرور الدوري والمستمر لمشرفي الأحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعد على الأرض الزراعية، لإزالتها في المهد، وتلقي تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

السيد القصير وزارة الزراعة الأراضي الزراعية استصلاح الأراضى

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