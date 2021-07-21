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"الأعلى للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصرى الـ(61)

06:55 م الأربعاء 21 يوليه 2021
"الأعلى للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصرى الـ(61)

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالى​:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصري الـ61، الذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى فى مصر بـ21 يوليو عام 1960.

وقال المجلس، إن التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دورًا كبيرًا فى المحيط العربي، وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، مضيفًا: "كما لعب التليفزيون المصري دورًا وطنيًا فى تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وقاد أبناؤه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري".

وأكد المجلس أن الإعلام المصري كان وما زال يلعب دورًا توعويًا كبيرًا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائمًا سندًا وظهيرًا للدولة في أشد التحديات، ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر التليفزيون المصرى

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