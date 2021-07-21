اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

كتب- مينا غالي:

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، دون حضورًا شعبيًا تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم بث الاجتماع عبر القنوات المسيحية المختلفة وصفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة "COC" الخاصة بالكنيسة والتي تبث عبر الإنترنت.

وكان البابا قال قبيل اجتماعه الأربعاء قبل الماضي، إن الكنيسة تصلي لنجاح الجهود الدبلوماسية الجارية حاليًا من أجل الوصول لحل لمشكلة سد النهضة، رغم الاستفزازات والتصريحات التي تصدر من جهة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها، والتي ستعرض مصر والسودان المشكلة بغية إصدار قرار لصالحهما في هذه الأزمة.

جاء ذلك قبل أن يلقي قداسته عظة الأربعاء الأسبوعية، مساء اليوم، وشدد قداسة البابا على أن المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد، في ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأي منفرد بعيدًا عن دولتي المصب، مصر والسودان.