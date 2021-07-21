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القوات البحرية تنقذ يختًا شراعيًا سويسريًا على متنه 10 أفراد من جنسيات مختلفة

05:10 م الأربعاء 21 يوليه 2021
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كتب- محمد سامي:

تمكنت القوات البحرية، من إنقاذ يخت شراعي يحمل الجنسية السويسرية على متنه (۱۰) أفراد من جنسيات مختلفة، وذلك حسبما أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وتمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم يخت شراعى تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم الأربعاء الموافق 21/7/2121، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ.

وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذي يحمل الجنسية السويسرية، وعلى متنه (10) أفراد (4 فرد فرنسي- ۲ فرد سويسري- 1 فرد إسباني- 1 فرد دنماركي- 1 فرد إنجليزي- 1 فرد إسترالي).

البحرية المصرية انقاذ يخت شراعي سويسرا خليج العقبة تيران

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