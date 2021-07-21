قرار عاجل من البيئة للسيطرة على التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة؛ لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وفورًا تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا، بالتعاون مع محافظة بورسعيد؛ لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس؛ للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

كذلك فتشت اللجنه المشكلة تنسيقًا مع هيئة قناة السويس على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار؛ لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ؛ للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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