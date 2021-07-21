اعتماد القلم الرصاص.. تنبيهات لمقدري الدرجات عند تصحيح امتحانات الثانوية

كتب- أسامة علي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك توجيهات لمراعاة عمليات التصحيح في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه تم التنبيه على مقدري الدرجات باعتماد الإجابة التي يتم تظليلها بالقلم الرصاص، إضافة إلى مراجعة الإجابات التي تم تظليلها مرتين واعتماد الإجابة التي يضع عليها الطالب علامة صحيح.

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم النظر إلى خطوات الإجابة عند التصحيح، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد الاختيارات الصحيحة فقط.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مقالية.