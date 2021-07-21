3 آلاف جنيه تأمينًا.. تعرف على مصروفات مدارس "STEM" للمتفوقين

كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، التقديم إلكترونيًا، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" للعام الدراسي 2021/2022.

وأكدت الوزارة، أنه يبدأ التقديم لاختبارات القبول، 15 أغسطس المقبل، وحتى 18 أغسطس، مؤكدة أنه سيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا.

وبحسب القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2017 يسدد الطلاب المقبولون بمدارس "STEM" ما يلي:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقًا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند إعلان فتح باب التقدم.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، عند إعلان فتح باب التقدم ويعفى طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولًا، على أن يلتزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولًا.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في أخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، وفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM".

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة، وقيمتها ثلاثون الف جنيه فقط لا غير لكل عام دراسي.

- يتم سداد مبلغ (3000 جنيه مصري) قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة حال عدم سداده المصروفات، مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة، ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام حال عدم السداد.

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