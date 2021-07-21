"القابضة للصناعات الغذائية": توفير 8000 آلاف رأس ماشية في المجمعات الاستهلاكية

(مصراوي):

قال اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

وقال حسنين، في بيان له اليوم الأربعاء، إن تلك الرؤس ذبحت في المجازر المصرية تحت رعاية طبية وبيطرية كاملة من مصر، وأشار حسنين إلى أن الشركة ضخت أيضًا بتلك المجمعات ما يقارب الـ10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين، أن الشركة القابضة تنفيذًا لتوجيهات الوزير ضخت في الأيام الماضية قرابة 170 طنًا من اللحوم السودانية الطازجة، وكثفت المعروض من السلع الجافة في المجمعات بضعفين عن الأيام العادية.

وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالي 30% عن السوق الخارجي والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالي 25%، وأكد أن طرح الكوبونات هذا العام في عيد الأضحى لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطن، إضافة إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على 6 أشهر لموظفي الدولة.

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