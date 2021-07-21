بالصور- شاهد احتفال المصريين بالعيد في الأزهر بارك

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

تحت آشعة شمس ثاني أيام عيد الأضحى، اجتمع الأطفال والشباب والأسر المصرية في الأزهر بارك للاحتفال بالعيد وسط حالة من البهجة.

والتقطت عدسة "مصراوي" حرص الأهالي على اصطحاب الطعام والتقاط الصور التذكارية في الحديقة التي تعد واحدة من أهم مقاصد المواطنين في العيد.



حيث المكان المفتوح يعد مناسب للأسرة والأطفال ويهدئ الأعصاب، ستجد ضالتك بالتأكيد بحديقة الأزهر التي يبلغ سعر تذكرتها 25 جنيها طيلة أيام الأسبوع، و30 جنيها يوم الجمعة. وتتميز بمساحة شاسعة ومناظر طبيعية خلابة.