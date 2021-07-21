بالصور| استمرار ذبح الأضاحي في الضبعة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
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كتب- أحمد مسعد:
تصوير- جلال المسري:
استمر ذبح الأضاحي في مدينة الضبعة في محافظة مطروح، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك لليوم الثاني على التوالي.
وشهدت شوارع مدينة الضبعة، هدوء تام في ثاني أيام العيد، حيث اقتصرت الحركة على الذبح نهارًا، فيما تنشط مظاهر الاحتفال مع قدوم الليل حيث تتحسن درجات الحرارة.
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