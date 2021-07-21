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​ غدا.. الإعلان عن القائمة القصيرة بجائزة خيري شلبي

01:32 م الأربعاء 21 يوليه 2021
​ غدا.. الإعلان عن القائمة القصيرة بجائزة خيري شلبي

الأديب الراحل خيري شلبي

(مصراوي):

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول غدا الأربعاء، عن القائمة القصيرة في دورتها الثانية، والتي فتح باب التقدم لها بداية من 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل الماضي.

وتحمل الجائزة في دورتها الثانية العديد من التطورات، أولها عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، وثانيها كان إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.

وأرسل المشاركون في المسابقة إقرارا من كل متقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الإلكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه.

الأديب الراحل خيري شلبي جائزة خيري شلبي القائمة القصيرة بجائزة خيري شلبي

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