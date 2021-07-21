اليوم.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي

(مصراوي):

تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول اليوم الأربعاء، القائمة القصيرة في دورتها الثانية، والتي فتح باب التقدم لها بداية من 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل الماضي.

وتحمل الجائزة في دورتها الثانية العديد من التطورات، أولها عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، وثانيها كان إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.

وأرسل المشاركون في المسابقة إقرارا من كل متقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الإلكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه.