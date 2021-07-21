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إحباط تهريب أقراص مخدرة وعملات أثرية مع راكبين قادمين من اليونان في المطار

12:15 م الأربعاء 21 يوليه 2021
إحباط تهريب أقراص مخدرة وعملات أثرية مع راكبين قادمين من اليونان في المطار

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة والعملات المعدنية الأثرية، مع راكبين قادمين من اليونان على شركتي طيران مختلفتين، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "ايجين" القادمة من أثينا، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري، أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص، تلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد الجمل مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة، تبين وجود 47 شريط بإجمالي 771 قرصًا من عقار الترامادول وليريكا المخدرة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وضبطت نفس الإدارة محاولة راكب مصري قادم من أثينا على طائرة مصر للطيران، لتهريب 12 من العملات المعدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات ترجع لعهد الملك فاروق الأول، وتم العرض على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي أفادت في تقريريها بأن المضبوطات تخضع لقانون مكافحة المخدرات وقانون حماية الآثار، والخاص بمنع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة ويتم مصادرتها.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك المطار تهريب أقراص تفتيش الركاب

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