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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة

11:06 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي برقيته قائلًا: "ـننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار".​

مصطفى مدبولي ثورة 23 يوليو السيسي عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء

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