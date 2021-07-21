"قررت أعمل اللي بحبه".. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام نهائيًا

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، في رسالة لها عبر حسابها الموّثق في "انستجرام" اعتزال العمل الإعلامي نهائيًا، والتركيز في التمثيل بحسب ما قالت في رسالتها.

وأكدت سعيد أنها في الأصل ممثلة، مضيفة أن العمل في الإعلام تسبب لها في عدد كبير من المشكلات بسبب نسب المشاهدة العالية التي كانت تحققها، بحسب ما وصفت.

وقالت: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده. أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت أن صاحب بالين كداب وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي أنا بدأتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إللي بعمله. لكن عشقي للتمثيل إللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسة في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل".

وأضافت: "كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا فئاد ودينا الشربيني وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي إللي كانت مهمة أوي وقتها. أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدًا والنجاح أنا تعبت وحاسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، لكن أنا ليا الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة".

وتابعت: "أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشكلات تانية قررت أعمل اللي بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تمامًا وهركز كممثلة وهأطلب من الدكتور أشرف زكي أنه يساعدني أني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين أني مذيعة".

واختتمت: "ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجري ورا حلمي حتى وأنا في السن ده. جه الوقت أني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصًا لما يكون في عصر ولا في واسطة ولا محسوبية اللي هايجتهد هيوصل. ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت. بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائمًا بيدعموني وحبة برامجي واتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة أداني الفرصة فيهم أني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر. أنا آسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا وهو حلمي الأساسي الاي اتأخرت أوي عشان أحققه يارب وفقني وساعدني".