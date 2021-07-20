مصادرة ٥ أطنان أرز ومكرونة مجهولة المصدر في الجيزة

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط 5,45 طن "أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.