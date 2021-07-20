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مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

08:32 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

الدكتور شوقي علام

القاهرة- (أ ش أ):

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بمدينة الصدر العراقية عبر تفجير عبوة ناسفة؛ ما أدى إلى مقتل 25 مواطنًا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين بإصابات متفرقة.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامي العبثي الذي يسيطر على هذه الجماعات الإرهابية وتعطشها لمزيد من سفك دماء الأبرياء الآمنين.​

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Asha
شوقي علام مفتي الجمهورية مدينة الصدر عبوة ناسفة التنظيمات الإرهابية

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