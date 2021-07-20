​"خداع القمر".. تفاصيل ظاهرة كونية تظهر في سماء مصر مساء غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مساء غدٍ الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، سيصل فيه القمر إلى أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته حولها.

وقال معهد البحوث الفلكية في بيان رسمي له، اليوم: "سيظهر القمر أكبر قليلًا من أي وقت"، مشيرًا إلى أن مسافة القمر ستختلف عن الأرض؛ لأن مداره ليس دائريًا تمامًا، حيث إنه بيضاوي الشكل قليلًا.

وأضاف المعهد: "عندما يجتاز القمر هذا المسار الإهليلجي حول الأرض كل شهر، تتفاوت مسافته بنسبة 14%، بين 356.500 كيلومتر في الحضيض (أقرب اقتراب من الأرض) و406.700 كيلومتر في الأوج (الأبعد عن الأرض)".

وأوضح المعهد: "سيختلف حجم القمر الزاوي بنفس النسبة ويتراوح حجمة بين الأوج والحضيض بين 29.4 و33.5 دقيقة قوسية، ويتغير لمعانه بالتالي رغم صعوبة تمييز ذلك عمليًا؛ نظرًا لأن هذا يتزامن مع تغير أطوار القمر".

وأكد معهد البحوث الفلكية أن نقطة الحضيض ستحدث في 21 يوليو 2021 عندما يقترب القمر من طور البدر (في 24 يوليو) وبالتالي سيبدو أكبر وأضخم من المعتاد.

وأشار المعهد إلى أنه رغم أن الحجم الزاوي للقمر بين الحضيض والأوج لا يتغير إلا بمقدار 14%، فإنه في الواقع هناك خداع بصري شائع، وهو أن القمر يبدو أكبر بكثير مما هو عليه عندما يكون قريبًا من الأفق، وهذا ما يسمى بـ"خداع القمر"، وهو ليس أكثر من خداع بصري.