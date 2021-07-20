مدينة الفنون ومحور الضبعة.. مشاهد من زيارة السيسي للعلمين الجديد (صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، زيارة إلى العلمين الجديدة، وشهدت الزيارة 3 مشاهد أساسية كان أولها آداء الرئيس صلاة العيد في مسجد مالك الملك.

وأدى الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

وبعد الانتهاء من آداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تابع الرئيس، لمشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عصام الجزار، حيث استعرض عبر الخرائط، أبرز المشروعات منها مدينة الثقافة والفنون، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وأخيرًا اجتمع الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء: الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتدادًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربًا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الأساسية أيضًا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة، ووجه الرئيس في هذا الإطار بضم مجتمع مدينة مارينا الي نطاق مدينة العلمين الجديدة.

كما اطلع الرئيس في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين.

ووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليًا ومستقبلًا نظرًا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أطلع كذلك على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضي، وفي هذا السياق وجه الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من أي تعديات، كما تابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلًا عن تبطينها ورفع كفائتها.

كما تابع الرئيس سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية في نطاق اختصاص القادة والوزراء من الحضور، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق أرقى المعايير والجودة الإنشائية.​