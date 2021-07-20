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الهجرة تكشف حقيقة وجود إصابات بين المصريين في حريق كنيسة مارجرجس بكندا

06:02 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الهجرة تكشف حقيقة وجود إصابات بين المصريين في حريق كنيسة مارجرجس بكندا

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.

وأكدت مكرم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة ما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.

السفيرة نبيلة مكرم حريق كنيسة مارجرجس كندا الجالية المصرية

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