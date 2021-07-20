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الأردن يحظر إصدار تصريح عمل لمن لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا

01:23 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الأردن يحظر إصدار تصريح عمل لمن لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- مصراوي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.​

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل، وذلك لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.

محمد سعفان وزير القوى العاملة لقاح كورونا الأردن فيروس كورونا

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